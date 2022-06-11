للمرة الأولى.. زعيم كوريا الشمالية يُعين امرأة في هذا المنصب الهام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكلات
عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها امرأة في منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت.
واختيرت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية، خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وستحل سون هوي مكان ري سون غوون المسؤول العسكري السابق المتشدد، الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
وسون هوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية، وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
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