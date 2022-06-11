اخبار الخليج – القس هاني يعلن شجبه للتصريحات المسيئة للنبي ويحذر من العبث بالكلمات تحت شعار الحرية الشخصية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب القس هاني عزيز رئيس جمعية البيارق البيضاء راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية، عن رفضه وشجبه لما يوجهه البعض من إساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي رسول أو نبي، واصفاً من يوجهون هذه الإساءات بالمرضى، مؤكدًا أن الأنبياء والرسل يحملون رسالة السلام والحب من الله تعالى إلى كل العالم، وأن الإساءة للأنبياء إساءة لمن حمّلهم الرسالة.

وقال إن «ما تفوهت به المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند انوبور شارما، من كلمات إساءة لنبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مرفوض رفضا قاطعا، وبصفتي رجل دين مسيحيا، علمني ديني ان احترم كل الاديان والمعتقدات».

وحذر القس هاني في تصريح له اليوم، من يعبثون بكلماتهم غير المسؤولة وينطقون بها تحت شعار الحرية الشخصية، وقال إن «حريتك تقف عند حدود المساس بمعتقداتي اضبط كلماتك حينما تمس معتقداتِ الآخرين ورموزهم الدينية».

وتابع القس عزيز: «تعلمت أنه كل ما تريد ان يفعلَ الناس بكم فافعلوا أنتم ايضا بهم، وأنْ أحبَّ لإخوتي في الانسانية ما احبّه لنفسي»، مؤكدًا أن «ما تعلمته من حياتي في مملكة البحرين سواء على مستوى قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعلى مستوى الشعب البحريني المسامح والمحب للغير، هو قبول الآخر والتعايش السلمي والعيش في محبة وسلام».

وأشار رئيس جمعية البيارق البيضاء راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية، إلى أهمية الكلمة وخطرها «ان كل كلمة يتكلم بها الناس سيعطون عنها حسابًا يوم الدين»، مشددا على مسؤولية الكلمة أمام الله تعالى كونها «تبني وتهدم وتُشجع وتُحيي، تشفي وتُمرض، وتُنجح وتُفشل».