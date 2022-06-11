شركة البحرين لمواقف السيارات «أماكن» تحصد الجائزة الذهبية العالمية عن فئة أفضل إعادة بناء هوية تجارية في المجال الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) الجائزة الذهبية عن فئة أفضل إعادة بناء هوية مؤسسية تجارية في المجال الرقمي في مسابقة مجلة ترانسفورم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022.

هذا وتحتفي «جوائز ترانسفورم» بالأفكار المبدعة والاستراتيجية في مجال تطوير الهويات المؤسسية في المنطقة، والمتميزين في بنائها وإعادة تدشينها، كما تركز على الاستراتيجية، التنفيذ، المحتوى، والتقنية. وقد جاء تكريم الشركة نظير التغيير الذي أجرته في بناء الهوية التجارية من خلال المجال الرقمي والإلكتروني بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية.

والجدير بالذكر ان شركة البحرين لمواقف السيارات كشفت عن علامتها المؤسسية التجارية الجديدة «أماكن» في عام 2021، وذلك في الذكرى الأربعين لتأسيس الشركة. إذ يأتي التحول الجديد ضمن الاستراتيجية الطموحة للشركة، التي تمهد الطريق للجيل القادم في مجال النقل بالإضافة إلى ابتكار تجارب جديدة لخدمة مواقف السيارات في مملكة البحرين.

وقد عمل على إعادة بناء الهوية الرقمية الجديدة لـ «أماكن» الشريك الإبداعي وكالة «إبك ليون “Epic Lion، والذي قام بتأسيسه الثنائي المبدع رمزي مطران وسكوت كليفان. إذ تمتلك الوكالة الإبداعية مكاتباً في لندن ودبي وجوهانسبرغ وكيب تاون، وتم اختيارها خلال وقت قصير للعمل على تطوير مشاريع عالية المستوى للشركات الرائدة في مملكة البحرين مثل أماكن، تمكين وغيرهما الكثير. فيما تم تكليف الوكالة في الربع الثاني من عام 2021 للعمل على إعادة بناء الهوية التجارية لشركة البحرين لمواقف السيارات بما يتناسب مع رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة.

وبهذه المناسبة صرح طارق الجودر الرئيس التنفيذي لشركة” أماكن“على هذا الإنجاز قائلاً: نحن فخورون وسعداء للغاية بفوزنا بهذه الجائزة من بين مئات العلامات التجارية في المنطقة، وتكريمنا من قبل هذه المنصة المرموقة إنما يعكس مساعي شركتنا المستمرة لخلق تجارب انسيابية لخدمة مواقف السيارات، وتغيير مفهوم الطريقة التي يتنقل بها الناس.

وأضاف الجودر: لتحقيق تحول كبير ونقلة نوعية وإعادة صياغة إرث عمره 40 عامًا يتطلب الأمر عقولًا مبتكرة وشجاعة، وقد أثبتت هذه الجائزة نجاح التعاون مع Epic Lion ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المنطقة.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Epic Lion، رمزي مطران قائلا «يأتي العمل الرائع فقط مع شراكة رائعة، ولا يسعني التفكير في شريك أكثر شجاعةً من الفريق المميز في «أماكن». بدءًا من التعاون الكبير، منحنا الحرية في تكوين علامة تجارية تتمحور حول العميل، وانتهاءً بتقديم تجربة للتنقل تتعدى مواقف السيارات. مؤكداً أن هذه التجربة الرائعة ستضع شركة أماكن في مصاف العلامات التجارية الكبرى مستقبلا.

وأضاف مطران: يتمثل نهج الوكالة في مساعدة العلامات التجارية على التعبير عن نفسها من خلال التصميم، الوصول للجماهير وخلق اتصال حقيقي معهم حيث تتميز الوكالة بعملها مدفوعة بفهم ما يلزم لبث الحياة في العلامات التجارية المستقبلية.

يذكر أن شركة البحرين لمواقف السيارات «أماكن» هي شركة مساهمة عامة بحرينية، تأسست عام 1981، وتتخصص في إدارة مواقف السيارات والخدمات المصاحبة وتأجير العقارات. كما أن أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين ويتم تداولها تحت رمز (CPARK).