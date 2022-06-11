محمد بن مسعود - الدمام - قال المحامي نايف آل منسي، إن من حق الزوج مطالبة زوجته بالإنفاق على المنزل من راتبها حال عملها.
وأوضح في لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن عمل الزوجة يستهلك وقتاً كبيراً من الحياة الزوجية ، فقبل التوجه إلى الدوام تستهلك وقتاً للاستعداد للذهاب إلى العمل، وكذلك بعد عودتها.
وتابع :”المرأة العاملة إذا خرجت من المنزل تستهلك كثيرًا من الوقت فيما يقارب 13 ساعة يوميًا، وهذا الوقت يضيع من وقت الحياة الزوجية بموجب عقد النكاج”.
وأكد أنه في حال الإخلال بالحياة الزوجية من قبل الزوجة من خلال العمل ، يحق للزوج أن يكون له الخيار إما أن يرفض أو أن يوافق بشرط أن تشاركه في النفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي يفجر مفاجأة: من حق الزوج مطالبة زوجته بالإنفاق على المنزل حال خروجها للعمل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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