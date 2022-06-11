وكيل «الحج»: إطلاق 3 تطبيقات إلكترونية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن موسم الحج المقبل سيشهد التوسع في خدمات بطاقة الحج الذكية، بالتوازي مع إطلاق ثلاث تطبيقات أساسية لخدمة الحجاج.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن التطبيقات الثلاثة تشمل تطبيق الحاج الذكي، وتطبيق المنظمين، بالإضافة إلى تطبيق ثالث للعاملين بالمنظومة. وأوضح سعيد ان تطبيق الحاج يتضمن جملة من الخدمات في عملية تفاعل مباشر تشمل التحدث مع مسئول الحملة والاستفسار وتقديم الشكاوي وفي حال عدم حل المشكلة يتم تصعيد البلاغ إلى ادارة الحج والعمرة. وكشف وكيل وزارة الحج أن تطبيق المنظمين، يتعلق بشركات أرباب الطوافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، وكذلك المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، ويشمل خدمات توزيع الحجاج على المساكن واوقات التوجه إلى جسر الجمرات وجداول التفويج وأوقات النفرة من مشعر عرفة إلى مزدلفة. أما التطبيق الثالث الخاص بالعاملين، فقد أوضح سعيد أنه يتعلق بأي عامل في منظومة الحج والعمرة، ويستطيع من خلاله مساعدة الحاج بمجرد قراءة بيانات بطاقة الحج الذكية الصحية والمكانية ومن ثم يستطيع العامل مساعدة الحاج. أخبار قد تهمك وكشف وكيل وزارة الحج أن هذه التطبيقات مفعلة في الوقت الحالي، ويستطيع الحاج تنزيلها من المتاجر الإلكترونية والاستفادة من خدماتها.

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