هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم ملتقى “إضاءة في تبوك” غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، غداً ملتقى بعنوان “إضاءة في تبوك” بمشاركة عدد من المختصين وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري وسط مدينة تبوك.
وأوضحت الهيئة أن الملتقى الذي تستمر فعاليته ليومين وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والمتخصصة يأتي امتداداً لجهودها التوعوية في مختلف مناطق ومدن المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، بهدف تحقيق حياة كريمة لهم.
وأفادت بأنها تعمل على تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، لتمكينهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
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