رئيس أوكرانيا: العالم سيواجه مجاعة ونقص حاد بالغذاء.. والحل في هذا الإجراء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن العالم سيواجه مجاعة ونقص الغذاء فريبا إن لم ترفع روسيا الحصار عن الموانئ الأوكرانية- وفقاً لخبر عاجل نشرته “العربية” منذ قليل.

وأعلنت فرنسا سابقا أنها تسعى إلى “فك الحصار الروسي” عن ميناء أوديسا، وأعادت أمس إحياء اقتراحها هذا مذكرة بآليته.

أما شروط أو مقومات هذا الاقتراح، فكشفه مسؤول في قصر الإليزيه أمس، وفق ما نقلت فرانس برس،

إذ أشار إلى دور مهم ستلعبه الأمم المتحدة في هذا الملف، عبر ضمان سلامة الوصول إلى أوديسا، (بضمانات ربما من الجانب الفرنسي).

هذا بالإضافة إلى تولي ممثلي الأمم المتحدة على الأرض أو المنظمات العاملة تحت جناحها، إصدار تفويض لتفتيش السفن المتّجهة إلى الميناء.