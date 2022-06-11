اخبار الخليج – بلدي الشمالية: تعديل مسمى الحالات الحرجة بصورة عاجلة في مشروع تنمية المدن والقرى

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش المجلس البلدي خلال الإجتماع الاستئناثي الذي عقد مؤخراً بمقر المجلس بحضور المعنيين من وكالة شئون البلديات – قسم التنمية الحضرية مقترح عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية عبدالله القبيسي المرفوع سابقاً بشان تخصيص ميزانية منفصلة للحالات الطارئة بانواعها مع تعديل مسمى الحالات الحرجة بصورة عاجلة بمشروع تنمية المدن والقرى لتشمل (الحريق والانهيارات المفاجئة).

وأضاف القبيسي ان المقترح جاء تحقيقاً للعدالة في توزيع الميزانية العامة للمشروع وبغرض وضع الأمور في نصابها ومن أجل تذليل كافة العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين للدفع بتنفيذ ما هو ضمن المصلحة العامة.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع أن يتم تخصيص ميزانية منفردة للحالات الطارئة عن الميزانية المخصصة للمشروع بحيث تندرج تحت قائمة الحالات الطارئة والخاصة بالكوارث (سواء حريق وتبعات الامطار والإنهيارات المفاجئة.

وفي نهاية الإجتماع أكد المجلس على ضرورة زيادة الميزانية العامة التي تصدرها الوزارة وخصوصاً ميزانية مشروع تنمية المدن والقروى كون هذا المشروع يصب في مصلحة المواطن ذوي الدخل المحدود.