رئيس مضر: الجماهير ساعدتنا على الوصول لنهائي البطولة الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر، إنجازًا تاريخيًا بعدما تأهل لمواجهة نظيره النجمة البحريني، في نهائي البطولة الخليجية الـ38 للأندية أبطال الكؤوس.

وفاز مضر على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة (25-23)، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الجارية حاليًا في الكويت.

وقال رئيس نادي مضر سعيد الجارودي “مضر لم يكن مرشحًا للوصول للنهائي، لكن مباراتنا أمام الكويت الكويتي منحتنا الدافع لأن المنافس كان قوي للغاية”.

وأضاف: “وجود الجماهير ساعدنا بشدة وحفزت اللاعبين وجعلتهم يقدمون أفضل ما لديهم”، مشددًا: “المرحلة القادمة صعبة على الفريق لأننا سنواجه خصمًا صعبًا وهو نادي النجمة”.

فيما قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاخر غاشي: “ألف مبروك لنادي مضر ممثل الكرة السعودية، الانضباط التكتيكي لللاعبين وقراءة المدرب كانت ممتازة واستطاع إيقاف خطورة المنافس واستغلال الفرص”.

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وأضاف: “علو كعب الكرة السعودية أثبتها نادي مضر في المحافل الخليجية كما أثبتناها سابقًا في المحافل الآسيوية، ألف مبروك لكل أسرة اليد السعودية ولنادي مضر”.

ومن المقرر أن يلتقي مضر مع النجمة البحريني في نهائي البطولة، الأحد المقبل، على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت.