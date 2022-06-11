‏بـ 47 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت ينبع أعلى درجة حرارة اليوم السبت، ‏بـ 47 مئوية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.

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