اخبار الخليج – الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة تعقد جمعيتها العمومية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة اجتماع الجمعية العمومية الواحد والثلاثين على برنامج زوم في يوم الأربعاء الموافق 8/6/2022م برئاسة الدكتور حسن بن عبد الله فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، كما حضر الاجتماع السيد نبيل الساعي ممثلا عن مكتب نبيل الساعي مدقق الحسابات.

في البداية رحب الدكتور حسن عبد الله فخرو بالحضور لدعمهم و مساندتهم الجمعية مؤكدا حرص مجلس الإدارة على الاستنارة بالآراء السديدة للسادة الحضور لمواصلة مسيرة الجمعية والعمل على رفعتها، وقدم الشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة و رؤساء اللجان لجهودهم المخلصة في تطوير العمل بالجمعية مع بيان هذه الأنشطة و الفعاليات. وتناول الدكتور حسن بن عبدالله فخرو في كلمته أهم انجازات ومشاريع الجمعية ومن أهمها تطور العمل في مشروع البناء الاستثماري للجمعية لتطوير و تنويع مصادر الدخل وضمان استمراريته حيث قدم الأمين المالي الدكتور حسن إبراهيم كمال ملخصا لتطورات العمل في مشروع المبنى ، إضافة إلى الإعداد والتحضير لمؤتمر الجمعية التاسع «الطفولة و التكنولوجيا .. الفرص و التحديات» والذي من المقرر عقده في أكتوبر 2022م برئاسة الدكتور فؤاد شهاب. كما تناول الدكتور حسن فخرو في كلمته قيام لجنة المرأة بالجمعية بتنظيم المحاضرة الافتراضية التوعوية والتي تصب حول حقوق الأطفال أمام مخاطر الثورة الرقمية بعنوان (التعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الطفل حول «حقوق الأطفال المتعلقة بالبيئة الرقمية» و تأثير الألعاب الالكترونية على الأطفال) والتي تمت بتنسيق الأستاذة فوزية المحروس و تقديم كل من :السيدة :أمل الدوسري – عضو الجمعية و الدكتورة: سهام الصويغ – عضو الجمعية ، و إصدار مجلس الإدارة بالجمعية التقويم السنوي للعام 2022م بإشراف أمين السر الأستاذة فوزية المحروس الذي سلط الضوء على أطفال مركز جاليري ألوان الشرق لمشاركتهم الأعمال الفنية للأطفال المبدعين الملتحقين بالمركز ، حيث تناول التقويم لهذا العام قضية تنمية الإبداع لدى الطفل .و قد أثنى الحضور على جهد القائمين على الجمعية و على أعضاء مجلس الإدارة.

ثم قدم السيد نبيل الساعي للسادة الأعضاء تقرير الجمعية المالي، وأوضح أن أعضاء مجلس الإدارة يأملون في زيادة مردودها المالي عن طريق بعض الأدوات المجدية والمحفوظة، وقد أثنى الحضور على جهد القائمين على الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة في حفظ أموال الجمعية وحسن تصريف الأمور و تدبيرها. وبعد عرض و مناقشة التقرير المالي للجمعية للعام الماضي و الرد على استفسارات الحضور. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات المالية للعام 2021م.

و بعد استقالة مجلس الإدارة تم تشكيل مكتب للمؤتمر لإجراء الانتخابات برئاسة الدكتور عباس هلال لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنتين القادمتين (2022-2023و 2023-2024) قد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من بالتزكية :

• الدكتور حسن عبدالله فخرو رئيس مجلس الإدارة .

• الدكتور عبدالله الحواج نائب رئيس مجلس الإدارة .

• الأستاذة فوزية محروس المحروس أمين السر .

• الدكتور حسن إبراهيم كمال الأمين المالي .

• الدكتور فؤاد شهاب عضو مجلس الإدارة .

• الدكتورة فخرية ديري عضو مجلس الإدارة .

• الأستاذة بهيجة الديلمي عضو مجلس الإدارة .

و في نهاية اللقاء تقدم الدكتور حسن عبدالله فخرو بالشكر و التقدير لأعضاء الجمعية لحضورهم و مشاركتهم في أنشطة و فعاليات الجمعية و قدم لهم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.