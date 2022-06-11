جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة تنظم دورة في “أساسيات علم الهندسة الصوتية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة غدا دورة بعنوان ” أساسيات علم الهندسة الصوتية ” يقدمها المدرب والمستشار المهندس نور الدين نوري وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة . وتتناول الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، عددا من المحاور في علم الصوت والهندسة الصوتية ( الآلات الموسيقية وعلاقتها بالهندسة الصوتية ) وأساسيات تصميم النظام الصوتي والهندسة الصوتية للحفلات الحية، وأساسيات الهندسة الصوتية للاستديوهات وتصميمها، وفكرة عامة عن الهندسة الصوتية للسينما ( تسجيل ومؤثرات صوتية وميكس ) .

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