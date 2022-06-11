المسحل يكشف موقف اتحاد القدم من تأجيل الدوري ويتحدث عن عقوبة كنو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القد ياسر المسحل، أن دوري المحترفين قد يتم تأجيله لعدة أيام، في حال فوز المنتب الأولمبي على نظيره الفيتنامي والتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال المسحل في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”:” ننتظر يوم الأحد ونرى نتيجه منتخبنا أمام فيتنام لتحديد موقفنا من تأجيل الدوري عدة ايام”.

وأضاف:” هناك اتصالات مع رابطة دوري المحترفين، وأيضا مع الأندية، ومن الصعب ان تحرم اللاعبين من انديتهم، وستضح الصورة بعد مباراة فيتنام، ولا نحب أن نصدر قرار بدون التنسيق مع الأندية”.

وانتقل للحديث عن قضية لاعب الهلال كنو ومشاركة مؤخرا مع المنتخب الوطني في احدى المباريات الودية استعدادا لكأس العالم بقطر 2022.

وتابع:” كل قضية منظورة أمام اللجان تحت النظر، وقضية محمد كنو ليس لنا أي تدخل في قرارات مركز التحكيم ولا نعرف تفاصيلها، ومتى تنتهى سيخرج القرار بالتأكيد”.

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وواصل: “الأندية تعتبر شريكة في عملنا، ما يعنينا اسم النادي، نعامل أندية الدرجة الرابعة مثل أندية دوري المحترفين”.

وأتم:” قضية كنو تغطي فقط المباريات الرسمية وله حق المشاركة في المباريات الودية، واستفسرنا من غرفة فض المنازعات، والمدرب يرى انه اللاعب قد يضيف وعقوبته ممكن أن تنتهتي قبل كأس العالم”.