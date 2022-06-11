رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة و أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في الرؤية، تشمل الخرخير ، ومحافظتي شرورة ، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة صباحاً .