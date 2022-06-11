“الفرص والتحديات في ريادة الأعمال” لقاء تنظمه جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لقاءً حواريًا بعنوان ” الفرص والتحديات في ريادة الأعمال ” قدمه المستثمر ورائد الأعمال صالح خالد الخلف وذلك بقاعة نماء المنورة بالمدينة المنورة . واستعرض الخلف في اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع “ملهمون لنشر ثقافة العمل الحر”، تجربته في ريادة الأعمال والاستثمارات المستقبلية في المدينة المنورة وبعض التجارب لمشاريع ناجحة وكيفية تخطي الصعوبات التي قد تواجه المستثمر ، كما قدم مجموعة من النصائح التي تفيد رائد الأعمال وأهمية اطلاعه على كل جيد حتى يتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية .

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