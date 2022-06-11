محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل الحكم بفسخ عقد نكاح مواطنة سعودية بجدة بعد عامين من الزواج.. والكشف عن السبب!

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمًا بفسخ نكاح مواطنة بعد مرور عامين من الحياة الزوجية لعدم الوطء، إذ أنها ما زالت بكرًا.

وقالت المحامية رباب المعبي؛ وكيلة المدعية، إن موكلتها تقدمت بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى فسخ نكاح، ونظرت الدائرة الدعوى وتحققت بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من المعاشرة الزوجية بالطرق الطبيعية، فحكمت بفسخ النكاح بلا عوض،

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وأكدت المعبي؛ إن مِن أهداف النكاح هو الوطء، إذ الزواج يُراد منه الاستمتاع، والإحصان، وإنجاب الذرية، ولأجل ذلك جاء عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ”.