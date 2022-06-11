محمد بن مسعود - الدمام - ما تقع عيناك عليه أولاً في هذه الصورة يكشف عن لغة حبك!.. شاهد واكتشف حبك ومشاعرك الداخلية تجاه من تحب

نشرت صحيفة “ذا صن”، صورة خدعة بصرية مثيرة، حيث إن المشاهد قد يتمكن من رؤية إما حصان أو دولفين أو طائر أو سلطعون “كابوريا” أو ربما دب أو جرو أو بطة.

ووفق الصحيفة:”إذا رأيت الطائر أولا، فهذا يعني أنك شخص معبّر، أي تفصح وتعبر عما بداخلك بسهولة وأريحية”، مشيرة:” إذا رأيت السلطعون أولا، فأنت تفضل التعبير عما بداخلك من المشاعر عن طريق “اللمسة الحنونة” بمعنى آخر، أنت تفضل الإمساك بأيدي من تحب “باهتمام وحنان” بدلاً من ترديد كلمات الحب”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وأبانت:”إذا لفت نظرك الحصان أولا، فعلى الأغلب أنت شخص شهير بعنادك، وهذا ينعكس على إظهارك لمشاعرك أيضا”، موضحة:”إذا رأيت الدولفين، فهذا يعني أنك شخص مبدع، وهذا ينعكس أيضاً في اللغة التي تستخدمها للتعبير عن حبك وإظهار مشاعرك”.

ولفتت:” إذا تمكنت من العثور على صورة البطة، فهذا يعني أن لغة حبك هي “قضاء وقت ممتع” مع شريك حياتك، ودائماً تبحث عما يفتقده الآخرون”، مضيفة:”من رأى الجرو أولا، فهو على الأغلب من نوعية الأشخاص الذين يتحدثون ويفضلون قضاء ما يُعرف بـ”الوقت القيّم” مع شركائهم”.

وتابعت:”أما من رصد الدب أولا، فغالبا هو يحب التعبير عن الحب والمشاعر عن طريق الهدايا، حيث يراها أفضل لغة للحب”.