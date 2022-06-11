انخفاض 8 درجات.. الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك موجة حارة ضربت البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي وسجلت درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية ومتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية

وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تصل درجة الحرارة في جنوب البلاد إلى 45 درجة مئوية في الظل بينما ترتفع عند التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة.

تابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بينما سيكون معتدلا تمامًا خلال فترات الليل، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستنكسر بدءا من اليوم الأحد وتشهد انخفاضا يصل إلى 7 أو 8 درجات.