محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مواطنة سعودية تكشف تفاصيل تعرضها للاحتيال المالي عبر إعلان لوظيفة شاغرة .. ومفاجأة حدثت بعد إرسال بياناتها للشركة (فيديو)

كشفت مواطنة، عن تفاصيل وقوعها في فخ الاحتيال المالي عن طريق إعلان وهمي لوظيفة شاغرة.

وقالت المواطنة التي تدعى “وسم”، خلال مداخلة عبر “سكاي” ببرنامج “ياهلا”:”وصلتني رسالة خاصة على تويتر لطلب محاسبات للعمل عن بعد، فتواصلت مع العميل عبر الواتساب لمعرفة تفاصيل الوظيفة و وطبيعة ونوعية العمل”.

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وأشارت:” قال لي ستكوني مدققة حسابات من أجل تدقيق حوالات الشركة وعمل جرد لها ثم ترسليها آخر اليوم”، مبينة:” تفاجئت بحديثه عندما أخبرني بأنه سوف تصلني حوالات مالية على حسابي، ومن هنا راودني الشك”.

وأردفت:”طلب مني الهوية وبطاقة البنك فأرسلت له البيانات المطلوبة وقال لي بعد يومين سنوقع العقد وستصل لكي حوالة غداً”، مشيرة:” سألته كيف تصلني حوالة وأنا لم أوقع العقد؟.. فقال لي اعتمدنا حسابك”.

ونوهت:”عندما بحثت عن الشركة عبر الإنترنت وجدت موقعها موجود بأحد مواقع التواصل، وأنها مخصصة لبيع الإلكترونيات ولديهم صفحة وعملاء؛ ولكني لم أتعمق في البحث واكتفيت بمعلومات الصفحة”.

وتابعت:”تفاجأت في اليوم التالي بحوالات من أكثر من شخص على حسابي الخاص بالبنك والمبلغ كله تحول في غضون 15 دقيقة تقريباً”، مبينة:” عندما وصلتها الحوالات تأكدت أن ما حدث كان عملية الاحتيال”.