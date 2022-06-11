مخلوق غامض يثير الجدل.. والسلطات تناشد الجمهور للمساعدة في التعرف عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أثار التقاط كاميرا ليلية لصورة مخلوق غامض الجدل في ما هية هذا الكائن، وقد قامت السلطات في مدينة أماريلو بولاية تكساس

من نشر الصورة وطلبت من العامة المساعدة في التعرف عليه. تم التقاط الصورة الشهر الماضي بواسطة كاميرا وضعت في حديقة حيوانات أماريلو، والتي تُظهر الكائن الغامض خارج سياج الحديقة.