محمد بن مسعود - الدمام - وثيقة .. السعودية حكمت على معتقل فلسطيني بالسجن 8 سنوات والسبب صادم!!

وطن – كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية، تفاصيل جديدة عن واقعة اعتقال المقيم الفلسطيني فوزي صبحي، والذي قضت محكمة سعودية بسجنه 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، والإبعاد عن السعودية عقب انتهاء فترة محكوميته.

ونشرت المنظمة وثيقة من محاكمة المعتقل الفلسطيني، مؤكدة أن من ضمن التهم الموجهة ضده، حيازة كتاب عن التاريخ الفلسطيني، بعنوان: “تاريخ فلسطين المصور” للدكتور طارق السويدان.

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وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات في شباط /فبراير من العام 2019، شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا بتهمة دعم حركة “حماس”، قبل أن تحولهم إلى محاكمة جماعية صورية بعد تعريضهم لانتهاكات جسيمة واحتجازهم لأشهر دون توجيه اتهام رسمي.

أحكام مشددة

وفي 9أغسطس/آب من العام نفسه، محكمة سعودية أحكاما مشددة عليهم بالسجن، حيث حُكم على محمد العابد بالسجن مدة 22 عاما، و‎محمد البنا 20 عاما، وأيمن العريان 19 عاما، و‎محمد أبو الرب 18 عاما، و‎سعدو السحار 18 عاما، و‎شريف نصرالله 16 عاما، وجمال الداهودي 15 عاما، وعمر عارف الحاج 12 عاما، وعصام الشريف 10 أعوام، وعرفات سمرة 10 أعوام، ومحمد قفة 8 أعوام، وأحمد أبو جبل 8 أعوام، و‎باسم الكردي 7 أعوام، و‎ماهر الحلمان 6 أعوام، و‎صالح قفة 5 أعوام، و‎مشهور السدة 5 أعوام ونصف، وأيمن غزال 4 أعوام، و‎موسى أبو حسين 4 أعوام، و‎محمد عاشور 4 أعوام، و3 أعوام لكل من جمال أبو عمر وطارق عباس وطارق السوافيري وهاني الخضري، وقضت بالسجن لمدة 6 أشهر على محمد الفطافطة.

حركة حماس تدين الأحكام

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد أكدت أن الخلافات بين حركته والرياض، بقيت على حالها، وأن التدخلات الأخيرة لحل الأزمة القائمة منذ حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمن سعودية، وطالت مواطنين فلسطينيين وأردنيين، بينهم ممثل “حماس” السابق في السعودية، د. محمد الخضري، وعدد من أنصار الحركة، لم تأتِ بأي نتائج ايجابية”.

ووصفت الحركة تلك المحاكمات بـ”الجائرة”، خاصة، وأن المحكمة السعودية وجهت لهم تهمة “دعم الإرهاب”.