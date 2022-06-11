بايدن: “قوى الكابيتول” لا تزال نشطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكابيتول مطلع 2021 “لا تزال تنشط اليوم”

جاء ذلك غداة كشف أولى نتائج تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونجرس بأنه “ذروة محاولة انقلابية”.

بايدن قال من لوس أنجلوس “من المهم أن يفهم الأمريكيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من يناير/كانون الثاني لا تزال تنشط اليوم”.

وأضاف “ديمقراطيتنا على المحك.. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا”.

وتابع “علي الإقرار بأنني لم أعتقد أنه سيكون تحديا مباشرا إلى هذا الحد”، مشددا على وجوب “كسب المعركة من أجل روح أمريكا”.

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وقال أيضا “يمكننا أن نتحالف، ديمقراطيين وجمهوريين، لمنع أي كان من أن يذبح ديمقراطيتنا”.

ومساء الخميس، عرضت لجنة تحقيق برلمانية تعرضت لانتقادات شديدة من غالبية الحزب الجمهوري، خلاصاتها الأولى حول هجوم الكابيتول في جلسة بثت شبكات تلفزيونية عدة وقائعها مباشرة، باستثناء قناة “فوكس نيوز”.

وعد أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، هجوم الكابيتول “ذروة محاولة انقلابية” كان دونالد ترامب “في صلبها”.