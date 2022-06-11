محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مسن يتواجد في الحرم النبوي منذ 63 عامًا ويتحدث 10 لغات!

وثق ‏اليوتيوبر البحريني “عمر فاروق” لقاءه برجل في الحرم النبوي، يتحدث 10 لغات ويروي الآلاف من القصص والمواقف. وظهر الرجل المسن، خلال الفيديو، وهو يتحدث مع المتواجدين بأكثر من لغة منها “الهندية، الروسية، الفارسية، التركية، الفرنسية”، موضحا أنه متواجد في الحرم منذ أكثر من 63 عامًا. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وعلق الرجل قائلًا: “اسمنا المسلمين فقط”، وأوضح اليوتيوبر أنه جعله يسجل ورقة بها الأشخاص الذين حضروا من كافة الجنسيات.

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