شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «عالمي التبرع بالدم» في مستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك بنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، في تفعيل اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يقام في الـ 14 من الشهر الجاري، في مقر بنك الدم بالمستشفى، برعاية رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى د. عبدالله الربيش.

وثمنت رئيسة بنك الدم وطب نقل الدم بالمستشفى د. عواطف النافع، جهود المتبرعين كافة الذين مدوا يد المساهمة في التبرع بدمائهم لإنقاذ حياة الآخرين، راجين الأجر والثواب من الله، موضحة أن أصدقاء بنك الدم هم الجنود المجهولة التي لا تتوانى عن تلبية النداء حين الحاجة.

ووجهت الشكر والتقدير والعرفان لمَن بذل وأعطى وقدم أغلى ما يملك لإنقاذ حياة المريض، والمساهمة في شفائه، مضيفة: اعتاد المستشفى الجامعي الاحتفال وتفعيل هذا اليوم سنويا، من أجل تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين، ونشر ثقافة التبرع بين الناس والتشجيع عليه.

وأشارت إلى تكريم المتبرعين الطوعيين، وأصدقاء بنك الدم، وأصحاب الفصائل النادرة، وكذلك تفعيل دور بنك الدم في المستشفى الجامعي، من خلال توسيع دائرة التوعية بأهمية التبرع، وما له من فوائد على المتبرع، وعلى إنقاذ حياة الآخرين.