شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 890 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 898722 رأسًا ضد مرض الحمى القلاعية للماشية «الماعز، الضأن والأبقار»، وذلك خلال الحملة السنوية، التي بدأت مطلع العام الهجري، بمشاركة أكثر من عشرين فرقة بيطرية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن هذه الحملة السنوية أسهمت في تعزيز الصحة ورفع المناعة للقطعان، وكذلك السيطرة والحد من انتشاره، مؤكدًا حرص الوزارة واهتمامها بالثروة الحيوانية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من التعرض للأمراض والأوبئة والعمل على زيادة إنتاجيتها، وخلق بيئة غذائية آمنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان لتلبية متطلبات السوق وسد احتياجات المواطنين. وأفاد بأن الحملة هي واحدة من سلسلة من الحملات التي تنفذها الوحدات البيطرية بالمنطقة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الماشية وتؤثر على نظام الصحة الواحدة، منوها إلى أن هذه الحملة ستتبعها حملة أخرى للتطعيم ضد هذا المرض نهاية هذا العام.

ودعا إلى التواصل المستمر مع أقرب مكتب أو وحدة بيطرية لمتابعة جدول اللقاحات الدورية.