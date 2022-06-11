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5 أهداف ضمن «غذاء آمن لصحة جيدة»

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الدمام - شريف احمد - استهدف مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي جاء تحت شعار «غذاء آمن لصحة جيدة»، توجيه الانتباه إلى المخاطر المنقولة بالأغذية، والكشف عنها، وإدارتها، وحشد الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخاطر، وتحسين صحة الإنسان.

وشهد المؤتمر، الذي صادف يوم 7 يونيو 2022م، وأُقيم في مدينة الرياض، مشاركة الجمعية الطبية البيطرية ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية د. باسل الهلالي في رئاسة جلسات المؤتمر، ورئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية بمنطقة الرياض د. وليد الجربوع في جلسات المؤتمر.

وفي نهاية الحفل، شاركت الجمعية الطبية البيطرية السعودية في تكريم المتحدثين والرعاة للمؤتمر، سلمها د. وليد الجربوع بالإنابة عن رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية عن د. صلاح الشامي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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