شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف ضمن «غذاء آمن لصحة جيدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي جاء تحت شعار «غذاء آمن لصحة جيدة»، توجيه الانتباه إلى المخاطر المنقولة بالأغذية، والكشف عنها، وإدارتها، وحشد الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخاطر، وتحسين صحة الإنسان.

وشهد المؤتمر، الذي صادف يوم 7 يونيو 2022م، وأُقيم في مدينة الرياض، مشاركة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية د. باسل الهلالي في رئاسة جلسات المؤتمر، ورئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية بمنطقة الرياض د. وليد الجربوع في جلسات المؤتمر.

وفي نهاية الحفل، شاركت الجمعية الطبية البيطرية السعودية في تكريم المتحدثين والرعاة للمؤتمر، سلمها د. وليد الجربوع بالإنابة عن رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية عن د. صلاح الشامي.