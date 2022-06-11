شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 50 نبتة «بوتس» على مكاتب «صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية «أصدقاء البيئة» 50 نبتة «بوتس»، على مكاتب المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة.

وقال رئيس الجمعية طلال الرشيد: إن المبادرة تأتي تفعيلًا لليوم العالمي، ومواكبة أيام الإصحاح البيئي، والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن الاجتماع مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. إبراهيم العريفي، استهدف توثيق الشراكة المجتمعية، والمساهمة في الأنشطة البيئية في المستقبل.

وأشار إلى تدشين مبادرات أخرى خلال الأيام المقبلة، منها الفرز من المصدر، من خلال إعادة تدوير المواد، وتسليمها للمصانع المعتمدة والمؤهلة بيئيًا من الجهات الحكومية، التي لديها تأهيل بيئي، وتراخيص نظامية.

من ناحيته، قال مدير الشؤون الصحية د. إبراهيم العريفي: إن اللقاء استهدف وضع الأسس لبداية شراكة ما بين الجهتين، ووضع أسس مذكرة تفاهم ما بين صحة الشرقية، والجمعية، تماشيًا مع مبادرة «السعودية الخضراء»، وذلك من خلال زراعة أكثر من 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المملكة. وبيَّن مدير التواصل والعلاقات العامة بـ«صحة الشرقية» مطلق الجلعود أن الحملة تستهدف تعزيز بيئة العمل، ورفع الوعي الصحي، وتوزيع الشتلات على منسوبي الصحة، مضيفًا: وزع الفريق الشتلات على مكاتب موظفي الصحة.

وأكد أن من ضمن أهداف المبادرة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الصحة العامة، وتوفير بيئة صحية في المنشآت، وفي أماكن العمل بالمنطقة.