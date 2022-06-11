شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة مستدامة لوطن طموح».. بحث آثار المواصفات والمقاييس على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، أن تطبيق المواصفات والمقاييس، ينعكس أثره بشكل مباشر في سلامة وجودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «دور المواصفات في الجودة» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة تحت عنوان «جودة مستدامة.. لوطن طموح».

واستعرض دور تطبيق المواصفات والمقاييس في ضمان جودة وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وأهمية ذلك في زيادة ثقة المستهلك بالخدمات المقدمة ومطابقتها للمتطلبات، والمراقبة الدورية لضمان الاستمرارية والمحافظة على مستوى الكفاءة المطلوبة، وتسهيل انسياب السلع من الأسواق العالمية وإليها.

وتطرق إلى الأساس النظامي لضمان سلامة وجودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وأهم الاعتبارات التي يتم الأخذ بها عند إعداد المواصفات، ودور «الهيئة» في المنظمات الإقليمية والدولية ومشاركتها الفعّالة في تلك الجهات.

وشهد المؤتمر الوطني الثامن للجودة -الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- مشاركة أكثر من 70 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، من خلال 16 جلسة على مدار ثلاثة أيام، وجرى خلال تلك الجلسات مناقشة الجودة ومستقبلها في مختلف القطاعات الاقتصادية.