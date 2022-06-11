شكرا لقرائتكم خبر عن مواكبة مبادرات الرؤية الوطنية في الاحتفاء بـ«عالمي الاعتماد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المركز السعودي للاعتماد، دول العالم، في الاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف اليوم التاسع في شهر يونيو من كل عام، وذلك من خلال عقد ندوة بعنوان «الاعتماد: الاستدامة في التنمية الاقتصادية والبيئة».

وافتتح الندوة المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد د. عادل القعيد، بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، مستعرضا مبادرات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالبيئة واستدامتها.

وبيّن أهمية دور الاعتماد السعودي في مواكبة مبادرات الرؤية الوطنية الطموحة، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي من حرص المركز على رفع الوعي بأهمية الاعتماد، وتعزيزا للبنية التحتية للجودة في المملكة.

شارك في الندوة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات د. عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي لجهاز الاعتماد في المملكة المتحدة م. مات جانتلي، ومديرة وحدة الاعتماد الأردني م. لانا مراشدة، ورئيس مجلس الجمعية السعودية للجودة في المدينة م. أحمد المالكي، ومستشار الأوساط البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي د. ياسر الشهري.