شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يبحث أفضل الحلول لقضايا مكة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف اللقاء الحواري، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأول، بعنوان «لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة»، رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة، والتعرف عليها، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات، والاستفادة من مخرجات هذا اللقاء لتطوير برامج المركز ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.

وأوضح الأمين العام للمركز د. عبدالله الفوزان، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، كما يستفيد المركز من الآراء والمقترحات التي تطرح في دراساته وبرامجه المستقبلية.

واستعرض اللقاء أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة، وتعزيز قيم التلاحم والتماسك.