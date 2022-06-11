شكرا لقرائتكم خبر عن يجرفون التربة.. ضبط 5 مخالفين لـ«نظام البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة «مواطن و4 مقيمين من الجنسيات الهندية والإثيوبية والسورية والمصرية»؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام 4 آليات تعود ملكيتها للمواطن، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.