شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس، مع المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس رامافوزا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة المملكة وشعبها.