شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل 15 مدرسة للنازحين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل 15 مدرسة للنازحين بمحافظة مأرب، وذلك لتحسين جودة التعليم لدى آلاف الأطفال كونه ضمن القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم بنهضة الشعوب وتنمية البلدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي ودعم الطلاب والطالبات في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية.