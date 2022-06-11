شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طن تمور هدية سعودية لأوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوزبكستان المتضمنة 25 طنا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي، بحضور النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء أوزبكستان دارون مقصودوف، والنائب الأول لرئيس إدارة مسلمي أوزبكستان حميدجون إيشماتبيكوف، ونائب مدير مركز الحضارة الإسلامية فرادفس حليموف، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك في العاصمة طشقند.

تأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.