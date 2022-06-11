شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من الزينة وبدون نظارات.. تعديلات على الصورة الشخصية بالهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تعديلات المادة «17» باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، عن الشروط الواجب توافرها في الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية، وتمثلت في أن تكون حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة.

الصور الملتقطة

وأشارت التعديلات إلى أن وكالة الوزارة للأحوال المدنية تتولى وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية، والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الإعاقة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة. وهو ما أوضحته "الأحوال المدنية" بأن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق يختص بفئات عمرية مستثناة ومنها الفئات من "10 إلى 14 سنة" وبعض الحالات المرضية. كما ألزمت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

ضوابط وإجراءات

وأشارت المادة رقم «157»، إلى أن الأحوال المدنية مسؤولة عن إصدار الهوية الوطنية «مطبوعة أو رقمية» وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل «سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل» أو غيرها، مضيفة إن الأحوال المدنية مسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها، كما ألزمت وكالة الوزارة للأحوال المدنية بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية «مطبوعة أو رقمية» والوثائق الصادرة منها.

شعارات وسمات

وأوضحت المادة رقم «146»، أن الهوية الوطنية تحتوي على «الصورة الشخصية، والاسم كاملا على ألا يقل عن أربعة أسماء «الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة» باللغتين العربية والإنجليزية، ومكان الميلاد، وتاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي، ورقم السجل المدني، وتاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، ورقم النسخة، والشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها».