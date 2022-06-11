شكرا لقرائتكم خبر عن 21 وحدة لمكافحة الإيدز بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة حرصها على رعاية وحماية صحة القاطنين على أراضيها، بما في ذلك المصابون بالإيدز، مبينة أنها بذلت كل ما من شأنه تعزيز صحة الفرد والمجتمع في هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة البرامج الوقائية والعلاجية لمكافحة الإيدز، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الوصمة والتمييز والحفاظ على حقوق المصابين، والعمل كذلك على حماية الشباب والنساء والأطفال من الإصابة بهذا المرض.

وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد العتيق، خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة حول إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، أن المملكة أنشأت في عام 1994م، البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، واُستحدثت وحدة وطنية مركزية بجانب عشرين وحدة منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وقال المستشار العتيق: إن من أبرز الإصلاحات التي استهدفت فئة المصابين بالإيدز في المملكة، صدور نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، وحقوق المصابين وواجباتهم في عام 2018م، وتضمنت مواد هذا النظام التأكيد على المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه.