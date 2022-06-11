الفيديو.. “متخصص” يكشف عن أكثر منطقتين معرضتين للزلازل في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض عبدالله العمري أن الزلازل تتركز في منطقتين في المملكة هي الشمال الغربي والجنوب الغربي.
وقال خلال لقاء له على قناة “الإخبارية” أن:”هناك نوعين من الزلازل الأول طبيعية والثاني صناعية أو بشرية من صنع الإنسان مثل ما حدث في الكويت.
وأشار إلى أن زلزال الكويت صناعي ناتج عن التكسير الهيدروليكي أو التصديع المائي للطبقات البترولية ويؤدي الضغط العالي إلى حدوث الزلازل.
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