أوكرانيا: المعارك مستمرة والقوات الروسية تقصف سيفيردونيتسك بالمدفعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت السلطات الأوكرانية أن المعارك مستمرة والقوات الروسية تقصف سيفيردونيتسك بالمدفعية، مؤكدة أن القوات الروسية تشن هجومًا للسيطرة الكاملة على المدينة الاستراتيجية.

وأوضحت أن انفجارات قوية وقعت في مقاطعة دنيبرو تسببت في اندلاع حرائق، وذلك جراء قصف صاروخي روسي استهدف إحدى المنشآت في المدينة.

فيما كشف الرئيس الأوكراني، أنه بحث مع وزير الدفاع البريطاني في كييف قضايا الأسلحة والشؤون المالية والعقوبات، مؤكدًا أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تاريخية كي تصبح أوكرانيا جزءًا من أوروبا.

وأكد أن الغزو الروسي لن يتوقف عند حدود أوكرانيا، وموسكو تواصل انتهاك جميع المواثيق والاتفاقات الدولية، وأنه يجب محاسبة روسيا وقادتها على جرائم التعذيب والقتل والترحيل القسري التي جرت في أوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى أن العمل مع لندن جاري على إطلاق سراح أسرى الحرب في دونيتسك، مؤكدة إدانتها محاكمة المقاتلين الأجانب في دونيتسك، وأنها تتطلع للحزمة المقبلة من العقوبات البريطانية ضد روسيا.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 25 وميغ 29، وذلك خلال يوم واحد، لافتة إلى أن قواتها دمرت معدات للطيران الأوكراني في مطار دنيبرو، مع تدمير مصنع لإصلاح المعدات العسكرية في منطقة خاركيف.