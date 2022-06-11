بريطانيا تقرر ترحيل مهاجرين إلى هذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت السلطات في بريطانيا، أنها قررت ترحيل مهاجرين إلى رواندا، مع منح المنظمات الحقوقية فرصة الاستئناف ضد قرار ترحيل المهاجرين.

وأوضحت أن أولى رحلات ترحيل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، أن أول رحلة جوية إلى رواندا تحمل مهاجرين، دخلوا البلاد عبر القنال الإنجليزي، ستغادر منتصف يونيو الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، سواء من قبل الأفراد المهددين بالترحيل أو من قبل الجماعات التي تعارض سياسة الحكومة.

ونقلت «بي بي سي» عن أحد المسؤولين، أن وزارة الداخلية لم تؤكد عدد الأشخاص الذين سيتم إصدار الإخطارات لهم في البداية، مؤكدًا أن جميع أولئك الذين ستصدر توجيهات بشأنهم هم الآن رهن الاحتجاز.

فيما وصف السياسي البريطاني المخضرم اللورد ألفريد دوبس، خطة ترحيل المهاجرين من بلاده إلى رواندا بأنه أمر مخزي.

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يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه بعض المهاجرين الراغبين في اللجوء إلى بريطانيا، في إضراب عن الطعام، في أحد مراكز الإيواء، والاحتجاز البريطانية، وذلك بعد إبلاغهم بأن قرار نقلهم إلى رواندا بات قريبًا.