«الأرصاد»: الطقس في فترة «مربعانية القيظ» وموجة الحر مستمرة لأكثر من شهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، أن طقس الممكلة الآن يمر بفترة «مربعانية القيظ»، مؤكدًا أن الأجواء الحارة مستمرة – بمشيئة الله -لأكثر من شهر.

وأوضح في تصريحات أن الأجواء حارة بشكل إجمالي ودرجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، وأن معدلات موجة الحر هي في مستوى الاعتدال مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت أشد.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة سجلت اليوم 51.1 درجة مئوية في الظل، لتصبح أول منطقة تتجاوز 50 درجة منذ بداية فصل الصيف إرصاديًا.

وكان المركز توقع في وقت سابق، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

كما أصدر المركز، تنبيهًا باستمرار الموجة الحارة مع تكون سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة، مؤكدًا أن الحالة المتوقعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة.