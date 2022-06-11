سوق الأسهم ينخفض نقطة واحدة و88 شركة رابحة خلال الأسبوع الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أنهى سوق الأسهم تعاملاته خلال الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف، وارتفعت أسعار أسهم 88 شركة، بينما سجلت أسعار أسهم 118 شركة أخرى انخفاضًا. ونوجز في التقرير التالي ملخصًا بأهم أحداث الأسبوع الماضي: أغلق مؤشر سوق الأسهم على انخفاض طفيف بـ”نقطة واحدة” عند 12604 نقاط، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 12605 نقاط.

سجل معدل التداول اليومي انخفاضًا بنسبة 39% خلال الأسبوع ليصل إلى 5.81 مليار ريال، وبتداولات إجمالية بلغت 29.03 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 9.50 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 47.48 مليار ريال.

سجلت أسعار أسهم 118 شركة انخفاضًا، وتصدر سهم “صادرات” قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا، بنسبة 14%، ثم سهم “أيان” بأكثر من 8%، وتراجع كل من “دراية ريت” و”رعاية” بـ7 و6% على التوالي.

ارتفعت أسعار أسهم 88 شركة، وتصدر سهم “بترورابغ” قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 16%.

بينما استقرت أسعار 6 شركات دون تغير.

سجل 12 قطاعًا انخفاضًا، تصدرها قطاع “الأدوية” بنسبة 4.4%، ثم قطاع “السلع الرأسمالية” بنسبة 3.6%، وتراجع قطاع “البنوك” بنسبة 0.6%.

سجلت 9 قطاعات ارتفاعًا، تصدرها قطاع “التأمين” بنسبة 2.9%، وارتفع قطاع “المواد الأساسية” بنسبة 1%.

تم تنفيذ 6 صفقات على عدد من الشركات المدرجة.

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