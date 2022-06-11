بعد إعلان أرامكو .. غازكو تكشف عن سعر أسطوانة الغاز شامل الضريبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات بيَّن حساب العناية بالعملاء التابع لشركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. وفي التفاصيل، فقد أوضح حساب العناية بالعملاء التابع لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في رده على أحد العملاء أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. وكانت “أرامكو السعودية” قد أعلنت أن تطبيق تعديل أسعار منتجَي غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداء من 12 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 11 يونيو 2022م. ويمكن لمُلاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع “أرامكو السعودية”. يُشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجَي غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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