شكرا لقرائتكم خبر عن «المقررات الإلكترونية».. ضمان استمرار الدراسة في التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم» عن توجه قطاع التعليم لتفعيل المقررات الإلكترونية، بما يدعم استمرارية الدراسة في التقلبات الجوية، وتعزيز الدافعية نحو التعلم، بتطوير أساليب التدريس إلى الطرق التفاعلية الجذابة.

القياس المعياري

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهدف من توفير المقررات الإلكترونية المعيارية، ضبط جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم، وتمكين القياس المعياري لنواتج التعلم، من خلال توفير وسائط متعددة، إضافة إلى توفير تجربة تعليمية معيارية تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتمكين النماذج التشغيلية المختلفة للتعلم الإلكتروني بما يدعم استمرارية التعليم.

مواد جديدة وأضافت: انطلاقا من نجاح تجربة وزارة التعليم في التطوير والتغيير الذي طال المناهج والمقررات في مختلف مراحل التعليم العام، انطلقت المقررات المعيارية كمواد تعليمية جديدة ذات رؤية مختلفة تدعم استمرارية التعليم والتعلم في مختلف الظروف، من خلال اعتمادها تنوع الفئات الطلابية المستهدفة.

تحديات تقنيةوناقش ملتقى المقررات الإلكترونية المعيارية، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، أمس الأول، تفعيل المقررات الإلكترونية، ومناقشة التحديات الفنية والتقنية.

صيغة تفاعليةوتُصنف المقررات الإلكترونية بمقررات التعليم العام والمقدمة بصيغة إلكترونية تفاعلية لجميع الطلبة ومطورة بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام العالمية والمحلية، وذلك لإيجاد الحلول التطويرية ومقترحات التحسين لتشخيص الواقع ومواجهة التحديات القائمة في المجتمع التعليمي.

أدوار تكامليةوتضمّن الملتقى العديد من المحاور، التي كان من أبرزها توضيح الأدوار التكاملية في تفعيل المقررات الإلكترونية، ومنها دور المدير نحو تفعيل المقررات الإلكترونية، ودور الإشراف التربوي، وآلية التحفيز للتعلم الذاتي، من تقديم الفريق المنسق للمقررات الإلكترونية والمشرفات التربويات رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، فاطمة المقيبل، ورئيسة قسم العلوم الإدارية، شريفة الغامدي، والمشرفة التربوية بمكتب الخبر، ريم الدويرة، وذلك بحضور 232 مستفيدة.

استثمار المحتوى

وشهد الملتقى طرح التحديات الفنية التي تواجه تفعيل المقررات، مثل تصميم المقررات الإلكترونية، وكيفية استثمار المحتوى الرقمي لدعم احتياجات الطلاب والطالبات عند تطبيق المقررات الإلكترونية، وتقويم المقررات الإلكترونية، وكيفية دعم المتعلم لتحقيق الرحلة التعليمية في المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة المقررات الإلكترونية من خلال كيفية إعداد برامج تهيئة ودعم ومتابعة للمعلم لاستخدام المقررات الإلكترونية.

ورش عملوتطرق الملتقى إلى دور مدير المدرسة في تفعيل المقررات الإلكترونية من خلال اللقاءات وورش العمل والمتابعة والدعم والتحفيز.

تطوير أساليب التدريس إلى الطرق التفاعلية الجذابة

ضبط جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم

تمكين النماذج التشغيلية المختلفة للتعلم الإلكتروني