اخبار دوليه – سوريا.. خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬تسبب‭ ‬بخروج‭ ‬المهابط‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬مهابط‭ ‬الطائرات‭ ‬تضررت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬الإنارة‭ ‬الملاحية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬مبنى‭ ‬الصالة‭ ‬الثانية‭ ‬للمطار‭ ‬لأضرار‭ ‬مادية‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجوم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬الأضرار‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬القادمة‭ ‬والمغادرة‭ ‬عبر‭ ‬المطار‭ ‬حتى‭ ‬إشعارٍ‭ ‬آخر‭ .‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كوادرها‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختصة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬آثار‭ ‬الهجوم‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمطار‭ ‬وستتم‭ ‬فور‭ ‬إصلاحها‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬وأمانها‭ ‬إعادة‭ ‬واستئناف‭ ‬الحركة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمطار‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النواقل‭ ‬الجوية‭ .‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالمدرج‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬مستودعات‭ ‬لفصائل‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭.‬

ورفض‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التعليق‭.‬