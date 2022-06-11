اخبار دوليه – سوريا.. خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة النقل أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر الجمعة تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.
وبينت الوزارة في بيان لها أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة الهجوم، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر .
وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار الهجوم وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية .
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا بالمدرج بعد استهداف «مستودعات لفصائل إيران» قرب المطار.
ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.
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