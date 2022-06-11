الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”. وانخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.44 % ليتداول عند 1.2310 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.49 %، إلى 1.1705 يورو.

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