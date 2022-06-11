متى يحق للزوج طلب راتب زوجته للإنفاق على المنزل؟.. المحامي نايف آل منسي يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف المحامي نايف آل منسي، اليوم، عن الحالة التي يحق للزوج فيها أن يطلب من زوجته أن تشارك في الإنفاق على المنزل.

وقال المحامي نايف آل منسي، في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن عمل المرأة يخل بحقوق الحياة الزوجية؛ وهنا يحق للزوج أن يطلب مشاركتها في الإنفاق على المنزل من راتبها.

وأوضح أن الأصل في الحياة هو الاتفاق بين الزوجين، وأن يتشاركا سويا في تجهيز المنزل، وتعليم الأبناء، والنهوض بالمستوى المعيشي.

وأشار إلى أنه في حال الخلاف فللزوج أن يطلب من زوجته جزءا من راتبها، إذا أصرت على العمل حيث يخل ذلك بعقد الزواج ويؤثر على الحياة الطبيعية، بسبب انشغالها بالعمل الذي قد يصل لـ 13 ساعة يوميا.