صلاح يغيب عن مواجهة مصر وكوريا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تأكد غياب محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة الفراعنة ونظيره الكوري الجنوبي الودية، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل. ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره الكوري الجنوبي في سيول يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية تجمع الفريقين خلال فترة التوقف الجارية. ومازال صلاح يعاني من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وبالتالي لن يتوجه إلى سيول رفقة الفراعنة لمواجهة كوريا الجنوبية. وغاب الدولي المصري عن مواجهة منتخبه الأخيرة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» والتي خسر فيها الفراعنة بهدفين نظيفين. وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري منح صلاح راحة من المباريات بسبب إصابته بشد على مستوى العضلة الخلفية. أخبار قد تهمك

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