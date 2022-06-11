محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قال المحامي نايف آل منسي، إن الزوج مُلزم بالنفقة على زوجته حتى لو كانت هي أغنى منه مالياً.
وأضاف خلال حديثه لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أنه بغض النظر عن حالة الزوجة، “لو هي أغني الأغنياء، وزجها ليس لديه دخل سوى 10 آلاف ريال؛ عليه أن يقدم لها النفقة”
وبين أن النكاح عقد، وبموجبه فالزوج عليه النفقة، ويؤمن السكن، والاحتياجات، في المقابل تقوم الزوجة على المنزل، وترعى الأولاد.
كانت هذه تفاصيل خبر هل غنى الزوجة يسقط حقها في النفقة؟.. المحامي نايف آل منسي يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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