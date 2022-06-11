محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على مواطن لتنفيذه حوادث سرقة مركبات وسلب أشخاص. وجرى إيقاف المُتهم في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مع إحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن تورط بحوادث سرقة مركبات في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.