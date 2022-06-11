مسيرات حاشدة في الهند احتجاجاً على التصريحات المسيئة للنبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
خرجت مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الهند اليوم احتجاجاً على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادرة عن مسؤولين في الحزب الحاكم.
وذكرت وكالة أنباء – آسيان نيوز إنترناشيونال – الهندية أن ألوف المسلمين نزلوا في الشوارع عقب صلاة الجمعة مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحدثين باسم حزب بهارتيا جانات الهندي.
وأوضحت الوكالة أن مسجد الجامعة القديم في دلهي وجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي شهدا مسيرات حاشدة تطالب باعتقال المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي ورئيس وحدة الإعلام في دلهي لإدلائهما بتصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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كما شهدت مدن في ولايات نيودلهي وجامو وكشمير وجارخاند وتيلانجانا وكارناتاكا وأوتار براديش وماهاراشترا والبنجاب والبنغال الغربية مسيرات واحتجاجات كبيرة.
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